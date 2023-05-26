الجدة العنكبوت تتسلق الأشجار بعمر 89 عامًا (فيديو)

تعيش الجدة "دونا مينشيتا" في ولاية يوكتان جنوب المكسيك، وتنحدر من سلالة المايا وتبلغ من العمر 89 عامًا، كما تعرف في قريتها باسم الجدة العنكبوت، وذلك بسبب تسلقها الأشجار في باحة منزلها على طريقة "سبايدرمان"، لتجني من الفاكهة بيديها وتبيعها وتكسب قوت عيشها.

تتسلق "مينشيتا" الأشجار بطريقة مبتكرة، إذ تتكئ على حائط قريب من الشجرة، وتصعد بجسدها للأعلى، مستعينة بقدميها ويديها لا غير.

قالت: "اتسلق الشجرة بقدمي ثم أسحب الفاكهة وأضعها في تنورتي ثم أضعها على الأرض، وحفيدتي تأخذها بعيدًا ثم أحضر حبات فاكهة أخرى، وأملأ سلتي وأذهب بعيدًا".

العمر لم يمنع الجدة العنكبوت من كسب رزقها:

لم يمنع عمر الجدة الشجاعة من أداء أعمال شاقة ربما لا يقدر عليها بعض الشباب، فهي تواصل تقطيع الحطب والاعتناء بمحاصيلها والخروج لبيعها بنفسها، وتجني بذلك نحو دولارين في اليوم الواحد.

وقالت ابنتها: "في كل عام عندما تكون هناك ثمار التفاح ذات النجمة كانت تصعد لتحصدها وتبيعها، إنها لا تدع الشجرة تتعفن، إنها تتسلق الأشجار طوال الوقت، فهي تحب تسلق الأشجار".

كشفت وسائل إعلام مكسيكية أنه في كثير من الأحيان يأتي الزبائن إلى منزل الجدة العنكبوت ويطلبون الفاكهة، إذ تعتمد دونا على نفسها في التسلق، وطلب منها بناتها وأحفادها مع مرور الوقت التوقف عن القيام بذلك، ولكن هذه هي طريقة عيشها منذ وفاة زوجها قبل 10 سنوات، قائلة إن هذا يجعلها سعيدة.

أكدت دونا أنها تصنع أيضًا منتجات أخرى للبيع كاليقطين مع السكر، فيما أكدت ابنتها أنها تعاني من أمراض الشيخوخة لكنها تتمتع بطاقة غريبة، والسر في طب المايا التقليدي.

يتطلب تسلق الأشجار مهارات خاصة وقدرة على التحمل البدني والنفسي، كما يتطلب استخدام معدات وأدوات خاصة للتسلق، وعلى الرغم من تسلق الكثير من الأشخاص الأشجار لأغراض ترفيهية ورياضية، فإن هذا النشاط يحمل مخاطر كبيرة من الإصابات والحوادث، إذْ يمكن أن يتعرض المتسلق للسقوط أو الانزلاق أو الاحتجاز في الأشجار.

لتجنب هذه المخاطر، يجب على المتسلقين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، والالتزام بقواعد السلامة والإجراءات الوقائية المناسبة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المتسلقين الحرص على تقليل الأضرار التي يمكن أن يسببوها للأشجار، والالتزام بالتشريعات واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بحماية الأشجار والبيئة.