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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الدفاع الصومالي خلال استقباله سفينة مصرية : اليوم نتمتع بالسيادة الكاملة

قال عبد القادر محمد نور، وزير الدفاع الصومالي، إن مقديشو اليوم تتمتع بالسيادة الكاملة في اتخاذ قراراتها الخاصة بالشراكات والتفاهمات الدولية، بناءً على مصالحها الوطنية، لا ما يمليه الآخرون".

 

العلاقات المصرية الصومالية

وجاء ذلك خلال استقباله سفينة الشحن التابعة للقوات المسلحة المصرية، والتي تحمل كميات ضخمة من المساعدات.

وقدم محمد،  عبر صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبًا، علي الدعم والمساندة.

 

ويوجه وزير الدفاع رسالة لإثيوبيا  "لقد تجاوزت الصومال الوضع الذي اعتادوا أن يقولوا فيه إننا سعداء بأولئك الذين تتعامل معهم".

 


وفي 20 سبتمبر 2024، أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الاتحادية، بشدة الشحن غير المأذون به للأسلحة والذخائر المنقولة عبر الأراضي الإثيوبية إلى منطقة بونتلاند الصومالية. 

الأسلحة غير مشروعة

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي،  يشكل هذا العمل انتهاكا خطيرا لسيادة الصومال ويطرح آثارا خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي، مؤكدة  الأدلة الموثقة وصول شاحنتين تنقلان أسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، دون أي مشاركة دبلوماسية أو تصريح، مما يشير إلى خرق واضح للسيادة الإقليمية للصومال.

وتعرب الحكومة الصومالية عن قلقها العميق إزاء التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وتفانيها في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويعكس هذا الحادث الأخير شحنات أسلحة سابقة غير مأذون بها من إثيوبيا، حيث وردت تقارير عن نقل أسلحة على نحو مماثل إلى منطقة غالمودوغ، كما تم نقل مخبأ آخر إلى بيدوا عبر الطائرات، وتشير مثل هذه الأنشطة المتكررة إلى تجاهل مستمر لسيادة الصومال، مطالبة  بالوقف الفوري لهذه التجاوزات من جانب إثيوبيا.

دعت كافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إدانة هذا الانتهاك وتعزيز جهودنا الجماعية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

أكدت جمهورية الصومال الفيدرالية من جديد التزامها بحل القضايا من خلال الحوار الدبلوماسي وأطر التعاون.

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