أسرار القضية 3139 جنح حلوان.. هدى تقلب السحر على دجال عبدة الشيطان

واقعة غريبة، بتفاصيل مرعبة، أثارتها هدى، 53 سنة، ربة منزل، في بلاغ للأجهزة الأمنية بحلوان، تتهم شخصًا، زعمت ممارسته الدجل والشعوذة، والتحكم في أدمغة ضحاياه، وإجبارهم على ارتكاب أفعال، خارجة عن سيطرتهم.

وقالت هدى: "إن الدجال اعتدى عليها، بالسب والقذف، على خلفية خلافات بينهما، بسبب ممارسته أعمال السحر والشعوذة ضدها، والتسبب لها في أضرار نفسية وصحية".

ذكرت ربة المنزل، أن بداية المشاكل، تعود إلى شعورها بحالة إعياء شديدة، ولم يفلح الأطباء في إيجاد علاج لها، وفوجئت، بصوت غريب يتردد، في رأسها، بأن تذهب لشخص ما في أحد المساجد القريبة منها.

هدى ضحية دجال حلوان

عبدة الشيطان:

أردفت السيدة، أنها استجابت للأصوات الغريبة التي تتردد في رأسها، وذهبت للدجال، وإذ به يأمرها بالكفر، والسجود لغير الله، حتى تصير من عبدة الشيطان.

وقالت: "الدجال، التقى بنجلي، وحاول يجبره على إقناع زوجي ببيع الفيلا التي نسكن بها واستثمار أموالها، وزوجي رفض، ومنذ هذا الوقت وتبدلت شخصية ابني".

تابعت: "الدجال، طلب مني إقناع زوجي ببيع الفيلا، ودائمًا يعتدي عليا بالسب والقذف، وألفاظ بذيئة، تدور في رأسي".

دجال

شريحة السيطرة:

أشارت، ضحية دجال حلوان، إلى أن المتهم يمارس أعمال السحر والشعوذة، ويتخذ تجارة السيارات ستار، يختبئ خلفه لمباشرة عملة الحقيقي، وهو إفساد حياة الناس.

أكدت هدى، أن دجال حلوان، وضع لها شريحة شيطانية، في رأسها لكي يسيطر عليها، ويجعل تصرفاتها، تحت إرادته، مؤكدة أنه قال لها: "أنا زرعت ليكي شريحة شيطانية عشان اتحكم فيكي وهتعملي كل اللي أنا عايزه، والشريحة دي نوع جديد من السحر وهو سحر الذبذبات".

تقدمت هدى ببلاغ لقسم شرطة حلوان حمل رقم 3139،، تتهم شخصًا، يدير شركة لتجارة السيارات، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وإلحاق الضرر بها وأسرتها.