تساقط أمطار واعتدال الحرارة.. حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم..توقعات بسقوط أمطار واعتدال الحرارة على أغلب المحافظات

يشهد اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حار جنوبا، كما يكون معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تساقط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة الشدة قد تكون متوسطة وتمتد خفيفة الي جنوب الوجه البحري.



درجات الحرارة اليوم 17-10-2024

أما عن درجات الحرارة فجاءت كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة 21 و 29

درجة الحرارة في الإسكندرية 20 و 28

درجة الحرارة في بنها 21 و 28

درجة الحرارة في دمنهور 21 و 27

درجة الحرارة في وادى النطرون 20 و 29

درجة الحرارة في كفر الشيخ 20 و 28

درجة الحرارة في المنصورة 21 و 28

درجة الحرارة في الزقازيق 21 و 29

درجة الحرارة في طنطا 20 و 28

درجة الحرارة في دمياط 22 و 28

درجة الحرارة في بورسعيد 23 و 28

درجة الحرارة في الاسماعيلية 19 و 31

درجة الحرارة في السويس 20 و 30

درجة الحرارة في العريش 20 و 29

درجة الحرارة في رفح 19 و 28

درجة الحرارة في رأس سدر 22 و 33

درجة الحرارة في نخل 17 و 29

درجة الحرارة في سانت كاترين 16 و 27

درجة الحرارة في الطور 24 و 30

درجة الحرارة في طابا 23 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ 25 و 33

درجة الحرارة في العلمين 20 و 27

درجة الحرارة في مطروح 20 و 28

درجة الحرارة في السلوم 17 و 26

درجة الحرارة في سيوة 18 و 28

درجة الحرارة في الغردقة 24 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم 24 و 32

درجة الحرارة في الفيوم 20 و 29

درجة الحرارة في بنى سويف 20 و 29

درجة الحرارة في المنيا 19 و 31

درجة الحرارة في أسيوط 19 و 30

درجة الحرارة في سوهاج 22 و 31

درجة الحرارة في قنا 23 و 34

درجة الحرارة في الأقصر 23 و 34

درجة الحرارة في أسوان 24 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد 20 و 33

درجة الحرارة في أبو سمبل 24 و 35

درجة الحرارة في شلاتين 24 و 33

درجة الحرارة في حلايب 23 و 30

درجة الحرارة في أبو رماد 23 و 31

درجة الحرارة في رأس حدربة 24 و 30.