تحتل الذرة المحمصة بالتوابل مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ، يمكن تناولها بجانب الاطباق الرئيسية ويمكن تناولها بشكل مباشر في أوقات مختلفة على مدار اليوم.



تعد الذرة المحمصة بالتوابل من الوجبات الخفيفة التى يسهل تحضيرها كما انها غنية بالألياف والكربوهيدرات والبروتين.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير الذرة المحمصة بالتوابل بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الذرة : ربع كيلو

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- الدقيق الأبيض : كوب (صغير الحجم)

- دقيق الذرة : 3 ملاعق كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء، يتم غسل الذرة الصفراء وتركها ليلة كاملة في الماء.

في اليوم التالي، نضع الذرة مع الماء على النار حتى الغليان لمدة 15 دقيقة حتى تصل إلى مرحلة ما قبل تمام النضج الكامل.

بعد ذلك، نصفي الذرة الصفراء جيداً.

في وعاء، نضع الذرة ونضيف عليها الدقيق والنشا ودقيق الذرة وبودرة البصل والبابريكا وبودرة الثوم ونقلبهم جيداً حتى يتم تغليف الذرة بالخليط الجاف.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وضعي الذرة وقلبي بهدوء وخففي حرارة النار لهادئة حتى تصل الذرة إلى القرمشة المطلوبة.

صفّي الذرة المحمصة ونكهي بتوابل الجبن أو بحسب الرغبة