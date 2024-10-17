الخارجية الإيرانية: طهران ومصر بلدان تاريخيان ولاعبان إقليميان مؤثران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ، أن إيران ومصر بانهما بلدان تاريخيان وحضاريان مهمان ولاعبان إقليميان مؤثران.

نحن الآن في القاهرة

وكتب بقائي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس مساء الأربعاء: نحن الآن في القاهرة بمصر، وإيران ومصر بلدان تاريخيان حضاريان مهمان ولاعبان إقليميان مؤثران.

وقال بقائي: غداً سنجري محادثات مهمة مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

ووصل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والوفد المرافق له إلى القاهرة مساء الأربعاء قادما من العاصمة الاردنية عمان، في اطار جولاته الإقليمية، من أجل اجراء محادثات مع كبار المسؤولين في مصر.

وهذه هي الوجهة الثامنة لجولات وزير الخارجية الإقليمية في اطار الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف الحرب على غزة ولبنان.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال هذه الرحلة مع نظيره المصري وغيره من كبار المسؤولين المصريين، للبحث بشان أهم القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة ضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان.

وتوجه عراقجي إلى الأردن صباح الأربعاء ، على رأس وفد دبلوماسي، وبعد لقائه كبار المسؤولين في البلاد وفي مقدمهم العاهل الاردني ووزير الخارجية، غادر عمان إلى العاصمة المصرية القاهرة.