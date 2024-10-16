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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

الشرطة في اللوكيشن

ميرفت أمين في أزمة أمنية وريم البارودي تنسحب من جوما

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت أضواء الكاميرات وزخم التصوير الدرامي، توقف العمل بشكل مفاجئ في مسلسل "جوما" بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين، حيث تسببت المشاهد التي كانت تجسد أحداثاً شرطية بمشاركة عدد من الفنانين في تدخل أمني سريع بعد اكتشاف تصويرها دون التصاريح اللازمة واستخدام أسلحة هيكلية في موقع التصوير بمنطقة البدرشين.

ميرفت أمين وريم البارودي


تدخل أمني بسبب مخالفات في موقع التصوير

واجه المسلسل الذي جذب الأنظار بسبب عودة ميرفت أمين إلى الشاشة عقبات غير متوقعة، حيث تلقت قوات الأمن بلاغاً بوجود أشخاص يرتدون زي الشرطة داخل استوديو بقرية أبو صير، ومع وصول السلطات تم اكتشاف غياب التصاريح المطلوبة، مما أدى إلى وقف التصوير مؤقتاً.


رد ريم الباردوي على أزمة "جوما"

من جانب آخر، انسحبت الفنانة ريم البارودي من المسلسل بعد إنهاء عدد من مشاهدها، حيث قالت: "لقد أكملت تصوير العديد من المشاهد في السابق، ولكنني قررت عدم استكمال العمل". 

وأكدت أنها لم تكن متواجدة في موقع التصوير عند وقوع الحادث، وأضافت: "أعلم أن هناك مشاهد تتعلق بالشرطة، لكنني واثقة أن الشركة حصلت على جميع التصاريح المطلوبة".


 

في ظل هذه التحديات، تم القبض على مدير الاستوديو واثنين من المسؤولين عن الإنتاج، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في المخالفات المتعلقة بغياب التصاريح الأمنية واشتراطات السلامة.

 


ميرفت أمين تسرق الأنظار في زفاف جميلة عوض

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة ميرفت أمين في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، حيث كانت محط الأنظار وسط نخبة من الفنانين، مؤكدة حضورها القوي على الساحة الفنية والاجتماعية.

 

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الجريدة الورقية