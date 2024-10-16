الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

الأميرة رجوة تشعل أجواء الفرح في المدرجات بهتافات الجماهير الأردنية.. "فيديو"

الأميرة رجوة وولي
الأميرة رجوة وولي العهد الحسين

في أجواء مفعمة بالحماس والفرح، تفاعل الجمهور الأردني مع مباراة منتخبهم الوطني ضد عمان بهتافات ملأت المدرجات، تصدر الهتاف المميز أصداء الملعب، معبرًا عن دعمهم الكبير للأميرة رجوة وولي العهد الحسين، هذه اللحظة العاطفية أضفت طابعًا خاصًا على المباراة، وجعلت الأجواء أكثر احتفالية بين المشجعين، حيث اجتمعوا جميعًا في دعمهم وحبهم لأسرتهم المالكة.

 

الجمهور الأردني يهتف للأميرة رجوة بحماس ويصفونها بـ "وجه الخير"

احتفل الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، برفقة زوجته الأميرة رجوة في أول مشاركة لها بعد ولادتها، بفوز المنتخب الأردني على نظيره العماني، وقد وصف نشطاء الأميرة بـ"وجه الخير" بعد هذا الانتصار، مؤكدين على أهمية حضورها في مباريات المنتخب لأن "وجهها خير".

واحتفل الجمهور الأردني بفوز الفريق في وجود الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة، بهتافات تدل على حبهم للعائلة الملكة، قائلين: "ستي رجوة الله يخليكي سيدي حسين طاير فيكي".

 

 

الأردن يتأهل بانتصار ساحق على عمان في تصنيفات كأس العالم

وفي مباراة حماسية، تمكن المنتخب الأردني من تحقيق الفوز على عمان بأربعة أهداف نظيفة، خلال الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، أحرز الأهداف كل من يزن النعيمات وعلي علوان، مما زاد من فرحة الجماهير ورفع من روحهم المعنوية.

 

تعتبر هذه المشاركة الأولى للأميرة رجوة بعد ولادتها للأميرة إيمان قبل عدة أشهر، وشهدت المملكة الأردنية سعادة بالغة على مستوى القيادة والشعب بقدوم أول حفيدة للملك عبدالله والملكة رانيا.

 

تتواصل الأجواء الاحتفالية في المملكة، حيث تجتمع الجماهير حول حبهم ودعمهم لأسرتهم المالكة، وهو ما يتجلى في الهتافات والتفاعلات الجميلة التي تعبر عن وحدة الشعب الأردني وفخرهم بإنجازاتهم.

 

txt

وش الخير| الأميرة رجوة تُلهم الأردن بالفوز برباعية نظيفة

txt

أضرار استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر| مخاطر تهدد صحة البشرة

txt

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر| خطوات بسيطة لنمو صحي

txt

قشر الرمان.. فوائد صحية مذهلة وطرق بسيطة لتناوله

txt

أسباب النسيان.. عوامل تؤثر على الذاكرة وكيفية التعامل معها

txt

نصائح فعالة لتفادي الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء

txt

أمراض القولون.. تعرف على الأعراض وسبل العلاج والوقاية

txt

مرطب طبيعي للشعر الكيرلي| طريقة عمله وفوائده المذهلة

txt

7 أطعمة تزيد من التهاب القولون وتفاقم الأعراض

txt

عادات شائعة تهدد بصرك وتزيد من خطر الإصابة بالعمى

مواد متعلقة

وش الخير| الأميرة رجوة تُلهم الأردن بالفوز برباعية نظيفة

أضرار استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر| مخاطر تهدد صحة البشرة

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر| خطوات بسيطة لنمو صحي

قشر الرمان.. فوائد صحية مذهلة وطرق بسيطة لتناوله

أسباب النسيان.. عوامل تؤثر على الذاكرة وكيفية التعامل معها

نصائح فعالة لتفادي الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء

أمراض القولون.. تعرف على الأعراض وسبل العلاج والوقاية

مرطب طبيعي للشعر الكيرلي| طريقة عمله وفوائده المذهلة
الجريدة الورقية