الأميرة رجوة تشعل أجواء الفرح في المدرجات بهتافات الجماهير الأردنية.. "فيديو"

في أجواء مفعمة بالحماس والفرح، تفاعل الجمهور الأردني مع مباراة منتخبهم الوطني ضد عمان بهتافات ملأت المدرجات، تصدر الهتاف المميز أصداء الملعب، معبرًا عن دعمهم الكبير للأميرة رجوة وولي العهد الحسين، هذه اللحظة العاطفية أضفت طابعًا خاصًا على المباراة، وجعلت الأجواء أكثر احتفالية بين المشجعين، حيث اجتمعوا جميعًا في دعمهم وحبهم لأسرتهم المالكة.

الجمهور الأردني يهتف للأميرة رجوة بحماس ويصفونها بـ "وجه الخير"

احتفل الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، برفقة زوجته الأميرة رجوة في أول مشاركة لها بعد ولادتها، بفوز المنتخب الأردني على نظيره العماني، وقد وصف نشطاء الأميرة بـ"وجه الخير" بعد هذا الانتصار، مؤكدين على أهمية حضورها في مباريات المنتخب لأن "وجهها خير".

واحتفل الجمهور الأردني بفوز الفريق في وجود الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة، بهتافات تدل على حبهم للعائلة الملكة، قائلين: "ستي رجوة الله يخليكي سيدي حسين طاير فيكي".

الأردن يتأهل بانتصار ساحق على عمان في تصنيفات كأس العالم

وفي مباراة حماسية، تمكن المنتخب الأردني من تحقيق الفوز على عمان بأربعة أهداف نظيفة، خلال الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، أحرز الأهداف كل من يزن النعيمات وعلي علوان، مما زاد من فرحة الجماهير ورفع من روحهم المعنوية.

تعتبر هذه المشاركة الأولى للأميرة رجوة بعد ولادتها للأميرة إيمان قبل عدة أشهر، وشهدت المملكة الأردنية سعادة بالغة على مستوى القيادة والشعب بقدوم أول حفيدة للملك عبدالله والملكة رانيا.

تتواصل الأجواء الاحتفالية في المملكة، حيث تجتمع الجماهير حول حبهم ودعمهم لأسرتهم المالكة، وهو ما يتجلى في الهتافات والتفاعلات الجميلة التي تعبر عن وحدة الشعب الأردني وفخرهم بإنجازاتهم.