مي عمر تساند الشعب اللبناني.. رسائل أمل ودعم في أوقات الشدائد

وجّهت الممثلة المصرية مي عمر رسالة مؤثرة إلى الشعب اللبناني بعد الأحداث الصعبة التي يمر بها لبنان، وأعربت عن مشاعرها تجاه لبنان، قائلة إنه يعتبر بلدها الثاني، معبرة عن تضامنها مع الشعب اللبناني.



مي عمر تساند الشعب اللبناني

وأكدت مي عمر أنها زارت لبنان عدة مرات، وأشادت بقوة الشعب اللبناني وإرادته التي لا تنكسر أمام التحديات، هذه الكلمات تبرز الدعم العاطفي الذي يشعر به الكثيرون تجاه لبنان في أوقات الأزمات، حيث تظل روح المقاومة والأمل حاضرة.





في الوقت الراهن، تستعد مي عمر لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025، ويجمع العمل مجموعة من النجوم البارزين مثل ماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





وتألقت في شهر رمضان 2024 في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، حيث لاقى إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، مما ساهم في حصولها على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الأولى من ملتقى نجم العرب.





وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي يتناول قصة شابة طموحة تسعى لتحقيق أحلامها في مجال المحاماة، يتعرض العمل لمواقف متعددة تعكس التحديات والصعوبات التي تواجهها الفتاة في مجتمع لا يزال يواجه بعض التحديات في قبول المرأة في مجالات معينة، المسلسل يعكس تطلعات الأجيال الجديدة ويبرز قوة الإرادة في مواجهة الظروف.





يشارك في بطولة "نعمة الأفوكاتو" عدد من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، منهم: أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، وسامي مغاوري وغيرهم، وقد أبدع العمل تحت إشراف المخرج محمد سامي، الذي استطاع أن يقدم رؤية جديدة للمسلسل من خلال تقديم قصص متشابكة ومؤثرة.