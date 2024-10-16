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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

قشر الرمان.. فوائد صحية مذهلة وطرق بسيطة لتناوله

قشر الرمان
قشر الرمان

قشر الرمان هو جزء من ثمار الرمان التي غالبًا ما يتم تجاهلها، لكنه يحمل فوائد صحية مذهلة. يحتوي قشر الرمان على مجموعة غنية من المركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويساهم تناوله في تعزيز الصحة العامة ودعم العديد من العمليات البيولوجية في الجسم.


 

فوائد قشر الرمان

1.مضاد للأكسدة: يحتوي قشر الرمان على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الأمراض المزمنة.

 

2.تحسين صحة القلب: تشير الدراسات إلى أن قشر الرمان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.
 

3.مكافح للالتهابات: يمتاز قشر الرمان بخصائص مضادة للالتهابات، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والتهيج في الجسم.
 

4.دعم الجهاز المناعي: يساعد قشر الرمان في تعزيز مناعة الجسم بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن.
 

5.تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي قشر الرمان على الألياف التي تعزز الهضم وتساعد في الوقاية من الإمساك.


 

طريقة تناول قشر الرمان

1.شاي قشر الرمان: يُمكن تحضير شاي قشر الرمان عن طريق غلي قشور الرمان في الماء لمدة 10-15 دقيقة. يمكن تناول هذا الشاي كوسيلة لتعزيز الصحة العامة.


 

2.مسحوق قشر الرمان: يمكن تجفيف قشر الرمان وطحنه ليصبح مسحوقًا، والذي يمكن إضافته إلى العصائر، الزبادي، أو الحبوب.

 

3.مكملات قشر الرمان: تتوفر مكملات قشر الرمان في شكل كبسولات، مما يسهل تناول الفوائد الصحية دون الحاجة لتحضيرها.

 

فوائد قشر الرمان متعددة ومتنوعة، مما يجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي. من خلال تناوله بطرق مختلفة، يمكن الاستفادة من خصائصه الصحية لتعزيز جودة الحياة.

 

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الجريدة الورقية