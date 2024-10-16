الأميرة رجوة تُلهم فوز الأردن برباعية نظيفة في أول ظهور بعد الولادة

شارك الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، برفقة زوجته الأميرة رجوة، في الاحتفال بفوز المنتخب الأردني على نظيره العُماني، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكانت هذه المشاركة الأولى للأميرة رجوة في حدث رياضي بعد ولادتها للأميرة إيمان، مما أضفى طابعًا خاصًا على المناسبة.

الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة

الأمير الحسين والأميرة رجوة يحتفلان بفوز المنتخب الأردني

شهدت المباراة تألقًا لافتًا من لاعبي المنتخب الأردني، حيث حققوا انتصارًا كاسحًا بأربعة أهداف دون رد، أحرزها كل من يزن النعيمات وعلي علوان.

الأميرة رجوة تُلقب بـ"وجه الخير" بعد الفوز على عُمان

وتزامنت هذه اللحظات السعيدة مع تفاعل جماهيري واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف العديد من النشطاء الأميرة رجوة بـ"وجه الخير" بعد تحقيق المنتخب للفوز، وطالب البعض بحضورها المباريات القادمة لدعم المنتخب، مؤكدين أن "وجودها يجلب الحظ السعيد".

الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة وابنتهما

أول ظهور للأميرة رجوة بعد ولادة الأميرة إيمان

يُذكر أن هذه المناسبة لم تكن فقط خاصة بالمنتخب الأردني، بل حملت أيضًا بعدًا شخصيًا للعائلة الملكية، حيث تأتي مشاركة الأميرة رجوة بعد فترة قصيرة من ولادتها أول حفيدة للملك عبدالله والملكة رانيا.

وقد عمّت الفرحة أرجاء المملكة الأردنية، سواء على المستوى الشعبي أو بين أوساط القيادة، مع استقبال الأميرة إيمان.

فرحة جماهيرية واسعة بعد فوز المنتخب الأردني

بهذا الفوز الكبير، يعزز المنتخب الأردني من فرصه في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وسط دعم جماهيري كبير وثقة متزايدة في الأداء الرياضي.