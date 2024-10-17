الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ شمال سيناء : تشغيل محطة تحلية المياه

تشغيل محطة مياة العريش
تشغيل محطة مياة العريش

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه تم تشغيل المحطة  بعد التوريد والتركيب، وذلك لتوفير مياه الشرب لأهالي التجمع والمنطقة المحيطة، في إطار تلبيه مطالب المواطنين تم بدء تشغيل محطة تحلية المياه  بتجمع روض الخادم  بقرية السلام في مدينة نخل بوسط سيناء .

 

وأشار المحافظ، إلي أن توفير مياه الشرب بمختلف التجمعات والقرى بشمال سيناء يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تنميه المجتمع بشمال سيناء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال “ مجاور ”، إن مدرسة المهدية ستدخل الخدمة خلال ٣ أسابيع، موجهًا  مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لتجهيز الفصول الدراسية جيدا لاستقبال الطلبة، حيث ستعمل بشكل كامل.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار  جهود المحافظة لعوده انتظام العملية التعليمية عقب انتهاء الإرهاب .

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