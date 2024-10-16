عميد علوم المنصورة يحث المعيدين الجدد على الاهتمام بالبحث العلمي

استقبل الدكتور أسامه العيان عميد كلية العلوم بجامعة المنصورة المعيدين الجدد حديثى التعيين بمختلف أقسام الكلية ، حيث هنأهم على صدور قرار التعيين واستلامهم وظائفهم بأقسامهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل على مستوى البحث العلمى والتعليمي، متمنياً لهم مزيدا من النجاح والتفوق والتقدم الدائم فى سبيل رفعة والنهوض باسم كلية العلوم على مستوى كليات جامعة المنصورة والجامعات المصرية.

المعيدون الجدد

والمعيدون الجدد هم : د. وائل عوض حموده عوض ، د. آلاء أشرف العوضى عبد الحميد ، د. محمد الدسوقى ، د. أسماء رمضان سعد الصاوى ، د. مريم محمود العدل محمد ، د. أمل محمود محمد الطنطاوى ،د. حريه أصيل وحيد الدين " قسم الكيماء خاص" ، د. فاطمه الزهراء ابراهيم " قسم الكيمياء ، كيمياء حيوية "، د. رائد أحمد محمد محمود قسم الكيمياء بتروكيماويات ،د. أحمد حسين أحمد حميده قسم الرياضيات ،د . محمود إبراهيم الشنهاب قسم الرياضيات ،د. ابراهيم السيد ابراهيم قسم الرياضيات ،احصاء وحاسب، د.أمل صلاح بركات فوده قسم الفيزياء ،برنامج الفيزياء ،د. فاطمه عادل مصطفى قسم الفيزياء ، كيمياء وفيزياء ، د. اسلام محمود ابراهيم احمد قسم الفيزياء ، الكيمياء والفيزياء.

كما تتواجد الدكتورة شيرين ابراهيم عبدالرحمن قسم الجولوجيا ،د. اسلام أسامه السيد محمد محمود حشيش الجيولوجيا ،جيوفيزياء ، د. ميرنا محمد فتوح المتولى قسم علم الحيوان ، برنامج الحيوان ،د. ميار مستجير الأنصارى علم الحيوان ، برنامج كيمياء وحيوان،د. ايمان عبد القادر الراعى قسم النبات ، برنامج الميكروبيولوجى ،د. نجوى حماده السيد خضره قسم النبات ، التكنولوجيا الحيوية ، د. آية اشرف المهدى قسم النبات ، برنامج كيمياء ونبات .

حضر التكريم الدكتور محسن زهران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور غاده الشربينى رئيس قسم النبات .

يذكر بأن كلية العلوم بجامعة المنصورة أقامت مؤخرا ورشة عمل " البحث والتطوير الدوائي " ، حيث تناولت شرحًا مفصلاً لمراحل التصنيع الدوائي، بدءًا من المادة الفعالة وصولًا إلى الكبسولة، مع توضيح عملية "طحن المواد" ومدى ذوبانها واختراقها للجسم، وتأثيرها وفعاليتها .

صورة جماعية خلال التكريم

المعيدون الجدد تسلموا عملهم في أقسام الكلية

المتطلبات الحديثة

وأوضح الدكتور أسامة سالم خلال المحاضرة التطورات التي تحدث للأقراص الدوائية والتحسينات التي يتم إدخالها على الأدوية لتلبية المتطلبات الحديثة ، وتم التطرق إلى دور الشركات المنافسة في مجال التصنيع الدوائي.