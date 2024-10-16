عميد طب القاهرة: تطوير مستشفيات قصر العيني سيكون تاريخيًا

قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني يمثل أهمية كبيرة لخدمة المواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وحضور الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء عبد الله عزت رئيس حي مصر القديمة، والدكتور حسام صلاح عميد الكلية، وأعضاء المجلس.

وأكد عميد طب القاهرة أن ماسوف يحدث خلال الفترات القادمة من عمليات تطوير سيكون تاريخًا يستحق أن نحتفل به جميعًا خلال المئوية الثانية لإنشاء قصر العيني.

وأشاد بمكانة جامعة القاهرة العريقة في الشرق الأوسط والعالم وبدعم إدارتها لعمليات التطوير.

وثمن عميد كلية الطب جامعة القاهرة دعم محافظ القاهرة لتطوير محيط قصر العيني وإزالة كافة الإشغالات.

تقديم كل الدعم لتطوير مستشفيات قصر العيني

وعبر رئيس جامعة القاهرة عن سعادته لتواجده داخل كلية طب قصر العيني والتي تعد قلعة الطب في مصر وافريقيا والشرق الوسط.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بتقديم إدارة جامعة القاهرة الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها علي رأس أولوياتها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى خطة تطوير مستشفيات قصر العيني التي بدأت وتحظي بدعم لا محدود من القيادة السياسية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن قصر العيني يحظي بقيمة كُبري وسيتم الإحتفال عام 2027 بمرور 200 عام على تأسيس هذا الكيان العظيم، لافتًا إلى أن التخطيط الجيد سيؤدي حتما إلى نجاح خطة تطوير قصر العيني والفرنساوي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد من أجل تطوير قصر العيني بالشكل الذي يليق بتاريخه الكبير، وباعتباره الملاذ الآمن للمرضى.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بضرورة العمل كفريق واحد لخدمة جامعة القاهرة والحفاظ علي ريادتها، وموجهًا الشكر للدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة لدوره البارز وجهوده الملموسة في تطوير المحافظة، كما وجه الشكر للدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني لجهوده المتميزة والمستمرة لتطوير مستشفيات قصر العيني.

