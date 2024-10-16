4 وديات للفريق الأول لطائرة المنيا استعداداً للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا ، 4 وديات خلال معسكره بالقاهرة ، استعدادا للموسم الرياضي الجديد، الذى من المقرر انطلاقه في أول نوفمبر القادم ، بمواجهة مركز شباب الخارجية.

وأكد كابتن إبراهيم عبد الحكم المدير الفني للفريق ، أن الفريق خاض معسكر تدريبي فور تكوين الفريق ، الذي حرص خلاله على دمج بعض العناصر الشبابية ، مع عناصر أخري لديها خبرة؛ لتكوين فريق قوي يمثل نادي المنيا خلال الموسم.

وأوضح عبد الحكم أن الفريق ، سيخوض أولى المباريات الودية، اليوم الاربعاء، بلقاء الإعلاميين، و تليه مباراة ثانية غداً امام فريق نادي النصر، على أن يخوض ثالث المباريات الجمعة المقبلة أمام المقاولين، وتختتم المواجهات بمباراة أكتوبر ، السبت المقبل.

جدير بالذكر، أن فريق المنيا يخوض منافسات البطولة ، ضمن المجموعة الرابعة "وجه قبلي"، والتي تضم فريق( بني سويف، وقارون، و المنيا، ومركز شباب الخارجية، وسكر دشنا).