تعرف على تشكيل مواجهة سموحه وفاركو الودية استعدادًا للموسم الجديد
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه نظيره فريق فاركو في مواجهة ودية تجمع بين الفريقين بإستاد الاسكندرية تأتي هذه المواجهة ضمن إستعدادات الفريقين لعودة الدوري
وجاء تشكيل اللقاء كالتالي :
▪︎ تشكيل سموحه :
حارس المرمى: محمد اشرف
خط الدفاع:
مكرونه وربيعه وبركات وعبد الرحمن عامر
خط الوسط :
ادهم وكناريا و زيكا و صمويل امادى و عبد الكبير
خط الهجوم:
حسام حسن
أما تشكيل فاركو فجاء كالتالي :
حارس المرمى: شيكا
خط الدفاع:
ياسين مرعى و بابا كار و احمد جمال وعزمى غاما
خط الوسط:
محمود جهاد و محمود عماد و احمد فواد
خط الهجوم:
وليد على واحمد شريف وعمر ناصر