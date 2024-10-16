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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

غير قادر على الكلام.. أحمد سعد في غرفة العمليات ويلغي ارتباطاته الفنية

أحمد سعد
أحمد سعد

دخل الفنان أحمد سعد منذ قليل إلى غرفة العمليات ليجري عملية جراحية خطيرة إثر تعرضه لأزمة صحية لم يتحمل تبعاتها المؤلمة .

تفاصيل العملية الجراحية لـ أحمد سعد

وكان قد دخل أحمد سعد غرفة العمليات لإجراء جراحة خطيرة في الفك، مما جعله غير قادر على الكتحدث بشكل طبيعي وألغى جميع ارتباطاته الفنية القادمة على وجه التحديد حفله في مهرجان الموسيقى العربية .

اعتذر الفنان أحمد سعد عن حفله في مهرجان الموسيقى العربية 32، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، المترتب عليها إلغاء كافة ارتباطاته الفنية خلال الفترة الجارية.

مصير حفل أحمد سعد في مهرجان الموسيقى العربية بعد اعتذاره 

كان من المقرر إقامة الحفل يوم السبت 19 أكتوبر، وسيقام في موعده مع مجموعة من مطربي الأوبرا.

 

وتعرض أحمد سعد لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، يجري على إثرها عملية جراحية في الفك وغير قادر على الكلام.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح،  لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، لطفي بوشناق، مروة ناجي، هاني شاكر، محمد محسن،  فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

تستمر فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية على مدار 14يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر، على مسارح الأوبرا  في محافظة القاهرة: "مسرح النافورة، المسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية"، وفي محافظة الإسكندرية: "مسرح سيد درويش -أوبرا الإسكندرية-"، وفي محافظة البحيرة: "مسرح أوبرا دمنهور"، وتضم 47 حفلًا،  بمشاركة 113 فنانًا، منهم 76مطربًا ومطربة.

 

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، دورة فنان الشعب الموسيقار  سيد درويش، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة السابقة،  وعدد كبير من السفراء،  ونخبة من الفنانين والإعلاميين.  افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، دورة فنان الشعب الموسيقار  سيد درويش، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة السابقة،  وعدد كبير من السفراء،  ونخبة من الفنانين والإعلاميين. 

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