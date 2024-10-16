تركيب (108414) عداد مسبقة الدفع خلال العام المالي 2024/2023

أنتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من تنفيذ خطة تركيب العدادت مسبقة الدفع للعام المالي المنتهي 2024/2023.

وأظهرت القوائم المالية أن الشركة قامت بتركيب عدادات مسبقة الدفع خلال العام المالي 2024/2023 وصل لـ (108414) عداد، كما تم التعاقد على تركيب عدادات ذكية فى جميع خلايا خروج المحطات والموزعات وكبار المشتركين علي الجهد المتوسط .

ووفق ميزانية العام المالي المنتهي 2024/2023 فقد أنتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من التعاقد على تركيب (300) ألف عداد ذكي ضمن مشروع تطوير مركز تحكم غرب.

وذكر في الميزانية أنه إستكمالاً لسياسة التطوير والتحديث و في البنية التحتية التكنولوجية المعلومات للشركة فقد نجحت كهرباء الإسكندرية في إستكمال إنشاء مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام للشركة طبقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية، وإستحداث أكثر من وسيلة للسداد الإليكتروني وتعميم إستخدام أجهزة الـ POS في جميع فروع الشركة الإتفاق مع البنوك على سداد الفاتورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو ماكينات ATM وتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية للخدمات الذكية لجميع الخدمات المقدمة لتقديم خدمة أفضل لجمهور المشتركين .