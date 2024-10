فيلم It Ends with Us يتخطى الـ16 مليون جنيه في مصر

حقق فيلم النجمة العالمية بليك ليفلي It Ends with Us إيرادات ضخمة في عطلة نهاية الأسبوع، بلغت قيمتها 100 مليون دولار بالسينمات العالمية منها حوالي ما يقرب من 70 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، كما حقق 16,474,846 جنيه منذ طرحه بالسينمات المصرية.

فيلم It Ends with Us

تفوقت النجمة بليك ليفلي على زوجها ريان رينولدز، بعدما استطاع فيلمها الجديد It Ends with Us أن يتخطى بإيراداته في عطلة نهاية الأسبوع الماضيه 24 مليون دولار، بالتزامن مع فيلم ريان رينولدز Deadpool & Wolverine الذي ينافس ضمن الأفلام المطروحة في دور العرض وبلغت إيراداته حوالي 16 مليون دولار فقط.



كما احتل فيلم بليك ليفلي الجديد It Ends with Us احتل المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي محققا 24 مليون دولار محليا.

فيلم It Ends with Us

أحداث فيلم It Ends with Us

تدور أحداث فيلم بليك ليفلي It Ends with Us، حول ليلي التي تتغلب على طفولة مؤلمة وتبدأ حياة جديدة، ولكنها تلتقى شخص يغير حياتها ويعيدها إلى الماضي.

تلقى الفيلم ردود أفعال إيجابية وحقق نجاحا ساحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصته الرمانسية وأحداثه المؤثرة التشويقية.

خطف ريان رينولدز الأضواء على السجادة الحمراء برفقة زوجته بليك ليفلي، خلال حضوره العرض الخاص لفيلمها It Ends with Us بعد أيام قليلة من تواجدها معه في انطلاقة فيلمه الناجح أيضا Deadpool & Wolverine.

أحداث فيلم Deadpool & Wolverine

فيلم Deadpool & Wolverine تدور أحداثه حول محاولة وولفرين وديدبول إنقاذ العالم من الزوال على يد كاساندرا نوفا، شقيقة البروفيسور تشارلز إكزافير.

أبطال فيلم Deadpool & Wolverine

فيلم Deadpool & Wolverine الذي يشارك في بطولته هيو جاكمان مع صديقه ريان رينولدز، تدور أحداثه حول تعاون وولفرين وديدبول لهزيمة عدو مشترك بعد فترة خيبات متكررة.