قبل العرض.. تفاصيل مسلسل «وتر حساس»

شهد مسلسل «وتر حساس»، بطولة الفنانة صبا مبارك استقبالا جماهيري ضخم قبل عرضه، ومن المقرر طرحه عبر قناة «ON».

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل«وتر حساس» قناة «ON»، بداية من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مليء بالإثارة والجريمة، ويستمر على مدار 45 حلقة، ويعرض حياة ثلاثة نساء: سلمى، وكاميليا، ورغدة، اللواتي تجمعهنّ الصداقة والعمل وتفرّقهن الغيرة والطمع والطموح المفرط.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في «وتر حساس» نخبة من نجوم الفن وأبرزهم: صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم ونخبة من النجوم، من سيناريو وحوار مينا بباوي، وأمين جمال، ومحمد فضل، ومريم منصور، ومن إخراج وائل فرج.

مسلسل وتر حساس

على صعيد آخر، تعيش الفنانة صبا مبارك نشاطا فنيا خلال الفترة الحالية، إذ تستعد لعرض مسلسلها الجديد "وتر حساس"، كما تنشغل بمسلسلات جديدة، قبل إبرام التعاقدات مع الشركة المنتجة.

‎وتواصل الفنانة صبا مبارك تصوير مشاهدها في مسلسل "220 يوم" المنتظر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، بالتعاون مع النجم كريم فهمي ونخبة أخرى من النجوم المتميزين.

كما تعكف النجمة الأردنية على قراءة الأدوار الجديدة والمفاضلة بينهم، بعدما تلقت ترشيحات للمشاركة في بطولة مسلسل "الوهم"، ولم يتم الاتفاق عليه، ومسلسل أخر لم يتم الكشف عنه حتى الان.