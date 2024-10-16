ضبط 109 أسلحة نارية بحوزة 86 متهمًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 109 قطعة سلاح نارى بحوزة 86 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(2) بندقية رصاص.

(14) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(83) فرد محلى.

(255) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(229) قطعة سلاح أبيض .