الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 109 أسلحة نارية بحوزة 86 متهمًا

أسلحة نارية
أسلحة نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط عامل بمخبز هشم رأس زميله بسبب خلافات مالية بجهينة

ضبط 1338 قضية مخالفات داخل المترو والسكك الحديدية

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 109 قطعة سلاح نارى بحوزة 86 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(2) بندقية رصاص.

(14) بندقية خرطوش. 

(2) طبنجة.

(83) فرد محلى.

(255) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(229) قطعة سلاح أبيض .

الجريدة الورقية