ضبط عامل بمخبز هشم رأس زميله بسبب خلافات مالية بجهينة

استقبل مستشفى طهطا العام عامل بمخبز في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه زميله بالضرب بعصا خشبية وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وجرى ضبط المتهم والآداة المستخدمة بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جهينة من مستشفى طهطا العام بوصول "تامر . ا . ع . ع" 20 سنة عامل بمخبز يقيم بدائرة المركز مصاباً بإِشتباه نزيف بالمخ .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والد المصاب "أحمد . ع . ع . ع" 51 سنة عامل يقيم بذات الناحية إتهم "محمد . ح . ع . م" 17 سنة عامل بمخبز يقيم دائرة المركز بالتعدي على نجله المذكور بعصا خشبية كانت بحوزته نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما .

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .