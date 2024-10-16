ضبط 1338 قضية مخالفات داخل المترو والسكك الحديدية

واصلت وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1338) قضية متنوعة.

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، لبائع بالسجن المؤبد لاتهامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة: أن المتهم جمعة. ك، 37 سنة المهنة بائع، العنوان الغريري شبين القناطر، في القضية رقم 2558 -2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنه بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة.