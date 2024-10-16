الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 368 قضية مخدرات خلال يوم

مخدرات
مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (368) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (413) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (207,802 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (24,830 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (24,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,246 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (13,260 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,629 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,740 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,020 كيلو جرام).

كمية من زيت الحشيش المخدر وزنت (515 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (545 جراما)

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (400 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (50 جراما).

(400) أمبول مخدر.

(3085) قرصا مخدرا.

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