جواد العلي يعود للمسرح مع موسم الرياض .. غدًا

تستعيد فعاليات موسم الرياض النشاط الغنائي للفنان جواد العلي، الذي غاب عن المسرح لعدة سنوات، ليشارك في الحفل الأول للنسخة الخامسة من الموسم.

موعد حفل جواد العلي مع فؤاد عبد الواحد وعايض

يشارك في الحفل كلا من الفنان فؤاد عبد الواحد والفنان عايض على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، مع استمرار حركة بيع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

معلومات حول جواد العلي وأشهر ألبوماته

يعتبر جواد العلي واحد من علامات الأغنية التسعينياتية في السعودية، بدأ مشواره الغنائي في 1998 من خلال ألبوم “لأيه ماحسده” ، ومن الأغاني التي تميزت أغنية (آه يا ميمه، ليه ما أحسده، المثل قال حكمه).

أما ألبومه الثاني كان تحت عنوان «لا كذا عاجب»، الذي صدر عام 1999م، كجلسة خليجية حيث أدخل الفنان جواد على الجلسة الخليجية آلة الجتيار والبزق والبيانو ولاقت استحسانا كبيرا من محبي الجلسات الخليجية ومن الأغاني المتميزة في هذا الألبوم (مردك لي، ليه أشوفك، مثلك أنا، اسمعيني حواء).

وفي عام 2000 طرح ألبومه الثالث بعنوان “المعروف” واتسع نطاق شهرته في ذلك الإصدار وكان من أشهر أغنياته"أنا أستاهل، هذا وأنا الغالي، أتحرى العيد".

افتتاح موسم الرياض في نسخته الخامسة

افتتحت فعاليات موسم الرياض 2024، الأسبوع الماضي وسط فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة أشعلت رواده بالحماس وأضاءت سماء العاصمة بالألعاب النارية وأضواء الموسم التي ستستمر لأكثر من 3 أشهر.

فعاليات موسم الرياض أكتوبر 2024

يعتبر حفل افتتاح موسم الرياض 2024 واحدا من أبرز الأحداث التي تجذب الجمهور من داخل وخارج المملكة، حيث يجمع بين الثقافة، الفن، الرياضة، في وقت واحد، حيث تم استضاف العديد من أبطال الملاكمة العالميين بحضور آلاف الجماهير، ويتضمن هذا الموسم 14 منطقة ترفيهية، و 11 بطولة دولية، و 10 مهرجانات ومعارض، وكما أعلن المستشار أن حفل الافتتاح انطلقت أمس يوم 17 من أكتوبر 2024، حيث تم إقامة حفل الافتتاح في “Kingdom Arena” بالعاصمة الرياض حيث ضم الحفل عددًا من الفعاليات الرياضية مثل الملاكمة وكرة القدم، كما سيقام حفل موسيقي، والعديد من الأنشطة.

أهم الفعاليات التي قدمت في حفل الافتتاح

لقد كان حفل انطلاق موسم الرياض 2024 من طراز خاص، حيث ضم العديد من الفعاليات الكبيرة التي جعلت هذا الحدث فريد من نوعه، ومن أبرز هذه الفعاليات:

حيث جمعت هذه مواجهة نزال ملاكمة ضمن عرض “التاج الرابع” بين بطلي الملاكمة العالميين أرتور بيتربييف و دميتري بيفول، وتعتبر من أهم أحداث حفل الافتتاح، التي جذبت أنظار محبي الملاكمة حول العالم، حيث فاز البطل الروسي بيتربييف وحسم المعركة. بينما احتضنت الساحة عروضا موسيقية رائعة بمشاركة نجوم مشهورين مثل باستا رايمز، سيارا، وميسي إليوت، حيث ساهمت تلك الفقرات الموسيقية في إضفاء طابع عالمي على الحفل، حيث تفاعل الجمهور مع أداءات موسيقية المميزة. شهدت حفل الافتتاح عروضا فنية رائعة تضمنت الألعاب النارية، و استعراضات الضوء، وعروض تفاعلية.