تفاصيل عودة تشغيل خط سكة حديد الفردان- بئر العبد في أرض الفيروز

كشف عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تفاصيل عودة مسار التنمية في منطقة سيناء مرة أخرى؛ بعد تشغيل خط قطارات السكة الحديد الفردان – بئر العبد.

خط سكة حديد الفردان – بئر العبد

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن خط سكة حديد الفردان – بئر العبد، يعد أول قطار يدخل سيناء منذ 1973، أي ما يزيد عن 51 عامًا، ليصبح شريانا جديدا للتنمية ويفتح خطوط النقل بين الدلتا وسيناء.

وأشار إلى أن الهدف من عودة تشغيل خط القطارات في سيناء؛ ليس نقل الركاب فقط، بل نقل البضائع، وربط المناطق السكنية المختلفة وبين الموانئ الموجودة في العريش، في إطار خطة الدولة بربط مناطق الإنتاج والتصنيع بمناطق التصدير.

وأضاف عبد المنعم السيد، أن وزارة النقل قد انتهت مؤخرًا من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100 كم بسيناء، واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش / طابا.

الممر اللوجيستي العريش / طابا

ولفت أيضًا، إلى أن الممر اللوجيستي العريش / طابا سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

