وكيل صحة شمال سيناء يتابع خطة تطوير وحدات الرعاية الأولية بالشيخ زويد

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،يرافقة الدكتورة رنا حشمت منسق التطوير لوحدات الرعاية الأولية بوزارة الصحة والدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة وحدة الرعاية بأبو طويلة في مركز الشيخ زويد .

وأكد الدكتور أحمد سمير، أن الزيارة تأتي لمتابعة خطة التطوير بوحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة الشيخ زويد وكذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية ، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل. وكذلك متابعة القافلة الطبية المجانية بقرية الجورة

وأستعرضت الدكتورة رنا أثناء الزيارة خطة التطوير بأبو طويلة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية وأكدت ان المبادرة استهدفت العديد من الوحدات وأنه جاري العمل تباعا على كافة وحدات الرعاية الأساسية بشمال سيناء حتى تكون جاهزة بشكل كامل ومتطورة مثلها مثل باقي محافظات الجمهورية .

وتابعت الدكتورة رنا أن وحدات الرعاية الاولية أحدث من الوحدات الصحية بفترات عمل أطول، وربط إلكتروني ورقمنة، وأضافت ، أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية



وأشارت الدكتورة اينا سلام ان توجيهات وكيل وزارة الصحة التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للمترددين.