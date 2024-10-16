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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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وزير الخارجية: طائرة مساعدات مصرية تتجه لمطار بيروت لدعم لبنان

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي

أدان الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أسفر عن نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني، مؤكدًا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن طائرة مساعدات مصرية ستتجه إلى مطار بيروت استكمالا للجسر الإغاثي الجوي لدعم لبنان.

وتابع الدكتور بدر عبدالعاطي :"ندين أي استهداف لقوات يونيفيل في جنوب لبنان ونطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701".

وشدد على أنه يؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، موضحًا أنه على المجتمع الدولي فرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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