الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين على القانون بدمياط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

ضبط 3 طلاب في واقعة رش رذاذ داخل جامعة

ضبط 244 الف و700 قطعة ألعاب نارية متنوعة بالفيوم

 

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,550 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدرالبانجو–11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو").. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين"لهم معلومات جنائية").

 

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