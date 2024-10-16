حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين على القانون بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,550 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدرالبانجو–11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو").. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين"لهم معلومات جنائية").