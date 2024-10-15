ضبط 3 طلاب في واقعة رش رذاذ داخل جامعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية متضمناً قيام بعض الطلاب برش رذاذ من شخص داخل إحدى الجامعات بالقاهرة؛ مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الطلاب بحالات اختناق، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شكوى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة متضمنةً قيام 3 طلاب بارتكاب الواقعة المشار إليها، حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة والعبوة المستخدمة في رش الرذاذ.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.