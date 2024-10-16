سقوط مدير كيان تعليمي غير مرخص في الجيزة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية فى بعض المجالات مقابل مبالغ مالية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

تم ضبط المدير المسئول عن الكيان المشار إليه ، وعُثر بمقره على (عدد من الشهادات فى مجالات مختلفة –مطبوعات دعائية خاصة بالكيان –3 ختم أكلاشيه –إيصالات استلام نقدية).