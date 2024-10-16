الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سقوط مدير كيان تعليمي غير مرخص في الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

ضبط قضايا إتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 9 ملايين جنيه

ضبط 244 الف و700 قطعة ألعاب نارية متنوعة بالفيوم

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية فى بعض المجالات مقابل مبالغ مالية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

 

تم ضبط المدير المسئول عن الكيان المشار إليه ، وعُثر بمقره على (عدد من الشهادات فى مجالات مختلفة –مطبوعات دعائية خاصة بالكيان –3 ختم أكلاشيه –إيصالات استلام نقدية).

 

الجريدة الورقية