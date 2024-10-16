أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-10-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.73 جنيه للشراء، و52.93 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.89 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.49 جنيه للشراء.

48.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.73 جنيه للشراء.

52.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.95 جنيه للشراء.

63.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.91 جنيه للشراء.

158.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.18 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.30 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مدفوعا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلا من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع خفض يصل إلى 45 نقطة أساس إجمالا حتى نهاية العام.