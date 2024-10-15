تراجع أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف، خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.59 جنيه للشراء، 48.68 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.

الدولار يحافظ على مكاسبه وسط تركيز على خطط التحفيز الصينية

الدولار

حافظ الدولار على مكاسبه ووسع بعضها في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، وسط نقص في السيولة بسبب عطلة في اليابان، مما جعل إعلانات التحفيز الصينية المخيبة للآمال إلى حد ما مطلع الأسبوع محور اهتمام السوق.

وانخفض اليورو 0.13% إلى 1.0922 دولار واستقر الجنيه الإسترليني لكنه تراجع 0.2% خلال التداولات. وارتفع الدولار 0.13% مقابل الين الياباني إلى 149.2750.

وجاء مؤشر الدولار أعلى بقليل من 103 وقرب ذروة الأسبوع الماضي، وهي أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس، على خلفية قيام المتداولين بتقليص رهاناتهم على المزيد من التخفيضات الضخمة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

وانخفض اليوان الصيني 0.2% مقابل الدولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.67385 دولار أميركي.

وقالت الصين يوم السبت إنها ستزيد "بشكل كبير" إصدار الديون الحكومية لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الدخل المنخفض ودعم سوق العقارات وتجديد رأس مال البنوك الحكومية في إطار سعيها لإنعاش النمو الاقتصادي المتعثر.

ومن دون تقديم تفاصيل عن حجم التحفيز المالي الذي يجري إعداده، قال وزير المالية لان فوه آن في مؤتمر صحافي إنه سيكون هناك المزيد من "الإجراءات المضادة للدورة الاقتصادية" هذا العام.

وانخفض اليوان الصيني في السوق المحلية 0.7% مقابل الدولار منذ 24 سبتمبر، عندما أطلق بنك الشعب الصيني أقوى إجراءات تحفيز صينية منذ الجائحة.

وكانت تحركات العملات في الأسواق الرئيسية فاترة الأسبوع الماضي. وانخفض كل من الين واليورو بنحو 0.3% لكل منهما، وهبط الجنيه الإسترليني 0.4% وارتفع مؤشر الدولار 0.4%.

وأدت البيانات الأميركية التي نشرت الأسبوع الماضي وأظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى قليلا من المتوقع وأيضا ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى الإبقاء على توقعات أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر.

وتترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة يوم الخميس واجتماع مراجعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفض الدولار النيوزيلاندي 0.15% إلى 0.61 دولار، بعد انخفاضه 0.8% الأسبوع الماضي بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة وألمح إلى المزيد من التخفيضات القادمة.