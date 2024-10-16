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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر يختتم تدريباته لديربي الشباب في الدوري السعودي

النصر
النصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لخوض مباراة مهمة ضد الشباب في ديربي دوري روشن، حيث سيختتم تدريباته غدًا الخميس.

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مدرب النصر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

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نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني إلى ملعب راشد في دبي

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موعد مباراة النصر والشباب القادمة في ديربي الرياض والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، وذلك ضمن الجولة السابعة من البطولة.

ينتظر أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى المعسكر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، مما سيسمح للفريق بتطبيق الخطط النهائية لمواجهة الشباب.

يسعى النصر لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الدوري، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

في آخر مباراة له، حقق النصر انتصارًا كبيرًا على العروبة بثلاثية نظيفة، مما يعطي الفريق دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

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موعد مباراة النصر والشباب القادمة في ديربي الرياض والقناة الناقلة

عبدالله الغامدي معلقًا لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي
الجريدة الورقية