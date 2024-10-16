النصر يختتم تدريباته لديربي الشباب في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لخوض مباراة مهمة ضد الشباب في ديربي دوري روشن، حيث سيختتم تدريباته غدًا الخميس.

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، وذلك ضمن الجولة السابعة من البطولة.

ينتظر أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى المعسكر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، مما سيسمح للفريق بتطبيق الخطط النهائية لمواجهة الشباب.

يسعى النصر لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الدوري، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

في آخر مباراة له، حقق النصر انتصارًا كبيرًا على العروبة بثلاثية نظيفة، مما يعطي الفريق دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة.