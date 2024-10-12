موعد مباراة النصر والشباب القادمة في ديربي الرياض والقناة الناقلة

ترصد بوابة الوفد موعد مباراة النصر والشباب المرتقبة في ديربي الرياض والتي ستجمع الفريقين إلى ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الشباب في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري.

ويدخل فريق النصر المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على اللقب، ويتواجد العالمي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين.

على الجانب الأخر سيدخل فريق الشباب المباراة متأثرًا بالهزيمة على يد ضمك في الجولة السابقة، ويحتل الشباب المركز الرابع بدوري روشن برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمتين.

موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة النصر ضد الشباب في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري روشن للمحترفين.

وكلفت قنوات SSC الرياضية السعودية عبدالله الغامدي بمهمة الوصف والتعليق على مباراة النصر والشباب، والتي من المتوقع أن تحظة بمتابعة جماهيرية عريضة نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين الفريقين.