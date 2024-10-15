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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني إلى ملعب راشد في دبي

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة النصر السعودي والاستقلال الإيراني إلى ملعب راشد في مدينة دبي الإماراتية، وذلك بعد تقدم المملكة بطلب رسمي لنقل اللقاء ورفض خوضه في إيران لدواعي أمنية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم: " نقل مباراة النصر واستقلال الايراني في كأس آسيا النخبة من إيران إلى أرض محايدة على ملعب راشد في مدينة دبي الإماراتية ".

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موعد مباراة النصر والشباب القادمة في ديربي الرياض والقناة الناقلة

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راندا رضوان تتوج بدورة الألعاب السعودية مع نادي النصر

ويستعد فريق النصر لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة النصر والاستقلال الإيراني ..

وسيتجه بعدها فريق النصر إلى الإمارات لخوض المباراة المرتقبة ضد الاستقلال الإيراني، والتي ستكون لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، حيث ستنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

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