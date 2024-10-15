مدرب النصر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

منح المدير الفني ستيفانو بيولي لاعبي النصر راحة عن التدريبات اليوم الثلاثاء، ضمن تحضيرات الفريق لعودة النشاط بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر بيولي عودة اللاعبين للتدريبات غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الشباب المرتقبة في ديربي الرياض بالدوري السعودي.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة النصر والاستقلال الإيراني ..

وسيتجه بعدها فريق النصر إلى الإمارات مباشرة لخوض المباراة المرتقبة ضد الاستقلال الإيراني، والتي ستكون لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري حيث ستنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.