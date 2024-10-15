الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب النصر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

رونالدو مدرب النصر
رونالدو مدرب النصر

منح المدير الفني ستيفانو بيولي لاعبي النصر راحة عن التدريبات اليوم الثلاثاء، ضمن تحضيرات الفريق لعودة النشاط بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر بيولي عودة اللاعبين للتدريبات غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الشباب المرتقبة في ديربي الرياض بالدوري السعودي.

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نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني إلى ملعب راشد في دبي

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موعد مباراة النصر والشباب القادمة في ديربي الرياض والقناة الناقلة

ويستعد فريق النصر لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة النصر والاستقلال الإيراني ..

وسيتجه بعدها فريق النصر إلى الإمارات مباشرة لخوض المباراة المرتقبة ضد الاستقلال الإيراني، والتي ستكون لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري حيث ستنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

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