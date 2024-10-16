طريقة عمل ميلك شيك بالفراولة| وصفة سهلة ولذيذة

ميلك شيك بالفراولة من المشروبات اللذيذة والمنعشة، المثالية في أيام الصيف الحارة أو كتحلية بعد الوجبات. يمزج هذا المشروب بين نكهة الفراولة الطبيعية والكريمة، ليعطي طعمًا غنيًا وممتعًا، بفضل سهولة تحضيره ومكوناته البسيطة، يُمكنك الاستمتاع بميلك شيك بالفراولة في أي وقت.







طريقة عمل ميلك شيك بالفراولة

المكونات

كوب من الفراولة الطازجة (يمكن استخدام الفراولة المجمدة أيضًا)

كوب من الحليب (يفضل استخدام حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي)

2-3 ملاعق كبيرة من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا (اختياري)

كوب من الآيس كريم بالفانيليا (لإضافة قوام كريمي ونكهة لذيذة)

فراولة إضافية للتزيين (اختياري)





طريقة التحضير

1.تحضير الفراولة: إذا كنت تستخدم الفراولة الطازجة، قم بغسلها جيدًا وتقطيعها إلى أنصاف. إذا كنت تستخدم الفراولة المجمدة، يمكنك استخدامها مباشرة.





2.خلط المكونات: في الخلاط، أضف الفراولة، الحليب، السكر، مستخلص الفانيليا، وآيس كريم الفانيليا. امزج المكونات على سرعة متوسطة حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.





3.تعديل القوام: إذا كان الميلك شيك كثيفًا جدًا، يمكنك إضافة القليل من الحليب لتحسين القوام. إذا كنت تفضل الميلك شيك أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من السكر حسب الذوق.





4.التقديم: صب الميلك شيك في أكواب تقديم. يمكنك تزيين الكوب بقطعة من الفراولة على الحافة أو برشة من الشوكولاتة المبشورة إذا كنت ترغب في ذلك.





5.استمتع: قدّم الميلك شيك بالفراولة مع مصاصة أو ملعقة، واستمتع بمذاقه اللذيذ والمنعش.





ميلك شيك الفراولة هو خيار مثالي لكل عشاق الحلاويات والمشروبات المنعشة. بفضل طعمه الرائع وسهولة تحضيره، يمكنك تحضيره في المنزل واستمتع بلحظات من السعادة مع العائلة والأصدقاء.