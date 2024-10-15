عادات شائعة تهدد بصرك وتزيد من خطر الإصابة بالعمى

العناية بصحة العين تعد من الأمور الأساسية التي يجب على الإنسان مراعاتها يومياً، خاصة مع تطور العادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على الرؤية دون أن ندرك ذلك، وفيما يلي نقدم لك بعض العادات التي قد تكون شائعة ولكنها تحمل خطراً على صحة العينين، وقد تؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بالعمى.

العادات اليومية التي قد تصيبك بالعمى



1.التعرض المستمر للشاشات دون حماية:

استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة قد يسبب إجهاد العينين بسبب الضوء الأزرق المنبعث منها. هذا الإجهاد المزمن قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية مثل جفاف العين وضعف التركيز، وفي الحالات الشديدة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل الجلوكوما.

2.إهمال ارتداء النظارات الشمسية:

التعرض لأشعة الشمس القوية دون ارتداء نظارات واقية يمكن أن يسبب ضرراً لشبكية العين، والأشعة فوق البنفسجية قد تؤدي إلى تدهور البصر مع الوقت، وربما تؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل المياه البيضاء (الكتاركت).



3.النوم بالعدسات اللاصقة:

كثيرون يرتكبون خطأ النوم بالعدسات اللاصقة، مما يسبب نقصًا في الأكسجين الذي يصل إلى القرنية. هذا قد يؤدي إلى التهابات خطيرة أو تلف دائم في القرنية، والذي قد ينتهي بفقدان البصر.

4.فرك العينين بعنف:

العادة الشائعة بفرك العينين بقوة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأنسجة الحساسة في العين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل القرنية المخروطية، والتي قد تؤدي إلى ضعف شديد في الرؤية أو حتى العمى إذا لم يتم علاجها.

5.عدم إجراء فحوصات دورية للعين:

الإهمال في متابعة صحة العين بشكل دوري يمكن أن يمنع اكتشاف أمراض العيون في مراحلها المبكرة مثل الجلوكوما أو التنكس البقعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعمى إذا لم يتم علاج هذه الأمراض في الوقت المناسب.

العديد من العادات اليومية التي قد تبدو غير مؤذية قد تحمل مخاطر جادة على صحة العينين. لذا، من الضروري توخي الحذر والاهتمام بصحة العينين من خلال تبني ممارسات صحية وتجنب العادات الضارة التي قد تؤدي إلى فقدان البصر مع مرور الوقت.