أحمد سليمان: "الكل بيدعي المظلومية بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي"

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأحداث الأخيرة التي طرأت على الساحة الرياضية المصرية، بعد فوز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الأهلي.



وتحدث أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الكل بيدعي المظلومية حاليا بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي وكلام هنا وهناك وأزمات".

وتابع: "الزمالك مش بيدعي المظلومية، مفيش فضيحه في تاريخ مصر أكبر من فضيحة الغاء هدف حسن شحاته في الأهلي وخسرنا بسبها الدوري دي وصمه عار".

وأكمل: "الزمالك هيلعب بقميص أكبر قلعة رياضية في مصر؟ هو حط الجمله على تيشرت التدريبات وورق النادي الرسمي وقناه النادي والصفحات الرسمية واحنا شايفين نفسنا كده واحنا احرار".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد قرر تعميم مقولة "أكبر قلعة رياضية في مصر" على جميع تعاملات النادي ووضعها على أقمصة الفرق الرياضية.