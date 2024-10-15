مسلسل سيب وأنا سيب مُتاح للجمهور قريبًا على هذه الشاشة

يُعرض مسلسل سيب وأنا سيب ، بطولة هنا الزاهد ، أحمد السعدني، يوم 22 أكتوبر الجاري على شاشة Mbc مصر في تمام التاسعة مساءً.

تفاصيل مسلسل “سيب وأنا سيب”

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، خلال أحداث مسلسل سيب وأنا سيب ، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعاً إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

مسلسل سيب وأنا سيب، من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".

كانت آخر أعمال هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وشاركها بطولته الفنان هشام ماجد، وحقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر السينما المصرية.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.