تصفيات كأس العالم.. منتخب السعودية يسقط في فخ التعادل أمام البحرين

واصل منتخب السعودية نتائجه السلبية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام نظيره البحريني في المباراة التي جمعتهما بملعب الجوهرة المشعة.

قدم منتخب السعودية عرضاً هجومياً قوياً خاصة في الشوط الأول ووصل بعدة محاولات على مرمى المنتخب البحريني.

وفي الدقيقة 20 حصل الأخضر السعودي على ركلة جزاء الا أن سالم الدوسري أضاعها ليستمر التعادل.

تمسك منتخب البحرين بعد ركلة الجزاء وفرض رتمه على المباراة رغم الإستحواذ السعودي في وسط الملعب.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ضغط منتخب السعودية بقوة بحثاً عن هز شباك البحرين الذي إعتمد على التأمين الدفاعي والمرتدات.

أهدر المنتخب السعودي عدة فرص خطيرة لهز الشباك، لتتعقد المباراة أمام الذكاء الخططي للمنتخب البحريني.

إستمرت المحاولات السعودية للتدهيف دون جدوى لتنته المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وتراجع منتخب السعودية بهذا لاتعادل إلى المركز اثلالث في جدول ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الرابع بنفس الرصيد.