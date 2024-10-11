المسحل ينهي الجدل حول مستقبل مانشيني مع منتخب السعودية

أنهى ياسر المسحل رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم الجدل الذي أثير حول إستمرار روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية عقب الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره امام نظيره الياباني في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد ياسر المسحل في تصريحات عبر حيفة “اليوم” السعودية إستمرار الإيطالي روبترو مانشيني في قيادة منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال المسحل: “ مانشيني سيستمر مع المنتخب السعودي، سيحصل على ثقتنا كامل حتى ينجح في التأهل للمونديال وتحقيق نتائج مميزة ”.

وتابع: “ أغلقنا ملف مباراة اليابان ونحن مازلنا في بداية مشوار التصفيات، قدمنا مستوى جيد أمام المنتخب الياباني لكننا تلقينا في نهاية الأمر خسارة مؤلمة، ولا يوجد أي عذر لذلك ”.

وأضاف رئيس الإتحاد السعودي: “ المنتخب يعاني من مشكلة واضحة تتعلق بتسجيل الأهداف، وأعتقد أن مانشيني يدرك هذا الأمر وسيعمل على إيجاد حلول له ”.

وأكمل المسحل: “ مانشيني يحتاج للمزيد من الوقتن، هناك العديد من اللاعبين الصغار في تشكيلة منتخبنا وهو يحتاجون لوقت أكبر ”.

ووجه ياسر المسحل في نهاية تصريحاته إعتذاره للجماهير السعودية مطالباً بضرورة مساندة اللاعبين في المباريات المقبلة.

مانشيني يعلق على خسارة الأخضر أمام اليابان

من جانبه علق روبرتو مانشيني على خسارة منتخب السعودية أمام اليابان قائلاً: " اليابان فريق صعب ومن افضل الفرق في آسيا، ولم نمتلك الفرص للتسجيل ولكن في المجمل لعبنا مباراة جيدة".

وتابع:"كان يجب علينا خلق المزيد من الفرص، ومنذ بداية المجموعات كنا نعرف ان اليابان المرشح الاكبر للصدارة وان المنافسة ستكون مع المنتخب الاسترالي لبطاقة التأهل".

وواصل:" يجب أن لانعيش في الماضي ومن المهم الآن التأهل بغض النظر عن الظروف التي نعيشها".

واستكمل: "بعد الدقيقة 70 كان هناك هبوط، في الاداء البدني و هذا سبب نقص في التركيز".

واختتم:" "لعبنا بتكتيك مختلف اليوم بسبب المطالب بأن نلعب بـ 4/3/3".

موعد مباراة منتخب السعودية المقبلة أمام البحرين

يستكمل المنتخب السعودي منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات المونديالية عندما يستضيف نظيره منتخب البحرين في الجولة الرابعة الثلاثاء القادم.

تنطلق مباراة المنتخب السعودي والبحرين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.