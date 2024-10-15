البريد يستضيف ورشة ﺣﻮل المؤﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

القائمة»، بالتعاون مع المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى واللجنة العربية الدائمة للبريد، بحضور 12 دولة عربية.

تهدف الورشة إلى توضيح الأطر التنظيمية لقطاع البريد؛ بما يسهم فى تطوير هذا القطاع الحيوى وتعزيز دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الجارى بمركز التدريب الإقليمى بالقاهرة.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد: «إن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار دعم البريد المصرى لإستراتيجية التنمية الإقليمية للاتحاد البريدى العالمي، والتى تهدف إلى بناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية بالتعاون مع اتحاد البريد العالمى واللجنة العربية الدائمة للبريد، بما يسهم فى دعم تنفيذ المشروع الإقليمى الذى أعده المكتب الدولى لاتحاد البريد العالمي، لبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للأجهزة التنظيمية بالمنطقة العربية، فيما يتعلق بفهم الأحكام والتكاليف ونظم التراخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية».

أوضحت أن برنامج بناء القدرات البريدية فى دورته الحالية يحمل أهمية كبيرة، حيث إنه سيتناول العديد من الموضوعات المهمة التى تهدف إلى تقديم إطار تنظيمى يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدى الإقليمي، إلى جانب عرض أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن ومنها، التعريف بسياسة القطاع البريدى والعناصر الرئيسية الحالية من أجل تسهيل وضع وتشكيل السياسات البريدية الوطنية، بالإضافة إلى طرق تسعير الدخل وحساب صافى الأرباح من حيث التكلفة ونماذج الشبكة وتوزيع التكاليف حسب كل نشاط، وكيفية وضع الأسعار المطبقة على الخدمات.

وأضافت أن هذا البرنامج التدريبى سيساهم بشكل كبير فى بناء قدرات المؤسسات البريدية المشاركة، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم Mr. Graeme LEE، وهاشم الحاج منسق المنطقة العربية وإدارة المخاطر بالمكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمي، ومختار الشاذلى المستشار الإقليمى المكلف بالمنطقة العربية.

برنامج عمل «بناء القدرات بشأن الأحكام والتكاليف ونظم الترخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية ونماذج التمويل القائمة»؛ يأتى بمشاركة 29 متدربًا من 12 دولة عربية وهم (مصر –السعودية–قطر–الجزائر–فلسطين–السودان–سلطنة عمان–تونس–اليمن–الإمارات–المغرب – الصومال).