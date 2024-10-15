إبراهيم عيسى: زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة مهمة ولها دلالات كثيرة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة “مهمة” ولها دلالات كثيرة، الحدث الأهم سياسيًا ورسميًا في مصر هذا اليوم، موضحًا أنه بدأت وكأنها زيارة غير مرتبة وليست موجودة على أجندة القضايا.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك دلالة قوية على لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان أهم مشهد في غاية البلاغة السياسة، موضحًا أنه بهذا الاجتماع والتواجد أمام محور السلام والاعتدال والعلق في الإقليم العربي، ويؤكد على مناعة العلاقة بين دول الاعتدال الحصانة والتحصن القوي بتحالف وتعاون وتنسيق وتضامن ورؤية مشتركة.

وتابع: “مصر والسعودية والإمارات يشكلان ثلاثي لإرثاء دعائم وروح الاعتدال والتعقل والرغبة في السلام والتنمية واستقرار الشعوب، وهو ما يأتي وسط حالة من الاضطراب في الواقع العربي الممتد لمساحة كبير”.