رئيس جامعة حلوان الأهلية: توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، اجتماعًا موسعًا مع الكادر الإداري بالجامعة، مع انطلاق العام الجامعي 2024/2025.

وأكد رئيس جامعة حلوان الأهلية أهمية تضافر الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والخدمات الطلابية.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تسخير إمكانيات الجامعة لخدمة الطلاب، قائلاً: "إن مهمتنا الأساسية هي توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لتيسير كافة الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم اللازم لهم طوال مسيرتهم الأكاديمية."

توجيهات رئيس جامعة حلوان الأهلية

وأعلن رئيس جامعة حلوان الأهلية أن شعار العام الدراسي الجديد سيكون "جودة التعليم"، داعيًا جميع العاملين في الجامعة إلى العمل بروح الفريق لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وأضاف: "إن تحقيق الجودة في التعليم ليس مجرد شعار، بل هو التزام يومي يتطلب منا جميعًا العمل بتفانٍ وإخلاص."

وتضمنت توجيهات الدكتور قنديل عدة محاور رئيسية، أبرزها تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الطلابية، وتعزيز التواصل بين الإدارات المختلفة لضمان تقديم خدمات متكاملة للطلاب.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور قنديل عن ثقته الكاملة في قدرة الفريق الإداري على تحقيق رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والإداري، مشددًا على أن نجاح الجامعة هو نجاح لكل فرد فيها.

يذكر أن جامعة حلوان الأهلية تسعى دائمًا إلى تبني أحدث الأساليب الإدارية والتعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات سوق العمل مما يعزز من مكانتها كصرح تعليمي رائد في مصر .