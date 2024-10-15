الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البنتاجون: أجزاء من منظومة ثاد المضادة للصواريخ بدأت الوصول إلى إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أجزاء من منظومة ثاد المضادة للصواريخ بدأت الوصول إلى إسرائيل .

txt

البنتاجون:  المناورات الصينية قرب تايوان تزعزع الاستقرار في المنطقة

txt

البنتاجون: هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل كان "ضعف حجم" إبريل الماضي

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنها ستكون جاهزة للعمل بشكل كامل في المستقبل القريب.

 

البنتاجون:  المناورات الصينية قرب تايوان تزعزع الاستقرار في المنطقة

قال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان له، نتابع باهتمام مناورات جيش التحرير الشعبي (الصيني) "السيف المشترك 2024 بي" حول تايوان،  وتعتبر عملية ممارسة الضغط العسكري هذه غير مسؤولة وغير متناسبة ومزعزعة للاستقرار.

واتهم البنتاجون الصين بأن مناوراتها العسكرية "السيف المشترك 2024 بي" بالقرب من تايوان "تزعزع الاستقرار" في المنطقة وتهدف إلى "ممارسة الضغط. 

واعتبر البنتاجون أن الصين "قررت اغتنام الفرصة للقيام بأعمال عسكرية استفزازية".

وأكد رايدر أن الولايات المتحدة "تضمن الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مضيفا أن "العالم بأسره يهتم بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، ونرى تزايدا لعدد الدول المتمسكة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

 

وأضاف: "سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتفعيل رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة رغم أعمال جمهورية الصين الشعبية المزعزعة للاستقرار".

 

 

مواد متعلقة

البنتاجون:  المناورات الصينية قرب تايوان تزعزع الاستقرار في المنطقة

البنتاجون: هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل كان "ضعف حجم" إبريل الماضي

البنتاجون يُعزز الدعم الجوي الدفاعي في الشرق الأوسط

البنتاجون: لا نزال نجمع المعلومات بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

البنتاجون: نحن بحاجة لإنشاء نظام أقمار صناعية لمراقبة إطلاق الصواريخ

البنتاجون: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمر مهم في الوقت الراهن
الجريدة الورقية