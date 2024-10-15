الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البنتاجون:  المناورات الصينية قرب تايوان تزعزع الاستقرار في المنطقة

البنتاجون
البنتاجون

قال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان له، نتابع باهتمام مناورات جيش التحرير الشعبي (الصيني) "السيف المشترك 2024 بي" حول تايوان،  وتعتبر عملية ممارسة الضغط العسكري هذه غير مسؤولة وغير متناسبة ومزعزعة للاستقرار. 

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الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان

واتهم البنتاجون الصين بأن مناوراتها العسكرية "السيف المشترك 2024 بي" بالقرب من تايوان "تزعزع الاستقرار" في المنطقة وتهدف إلى "ممارسة الضغط. 

واعتبر البنتاجون أن الصين "قررت اغتنام الفرصة للقيام بأعمال عسكرية استفزازية".

وأكد رايدر أن الولايات المتحدة "تضمن الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مضيفا أن "العالم بأسره يهتم بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، ونرى تزايدا لعدد الدول المتمسكة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتفعيل رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة رغم أعمال جمهورية الصين الشعبية المزعزعة للاستقرار".

وكان الجيش الصيني أطلق مناورات للقوات البرية والبحرية والجوية حول جزيرة تايوان، تشمل محاصرة الموانئ والمناطق الرئيسية والسيطرة عليها

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