أيمن يونس يكشف موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة

أعلن أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

في تصريحاته لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة "ميجا إف إم"، أكد يونس أنه يفكر في عدم الترشح لهذه الانتخابات، مشيراً إلى أن العمل العام أصبح غير مشجع.

قال: "أفكر ألا أخطئ وأترشح، لأن الأجواء في العمل العام لم تعد كما كانت".

كما أوضح أن الساحة الرياضية تشهد أجواء من العداء بدلاً من المنافسة الصحية، معبراً عن أمله في أن تعود الروح الإيجابية إلى الأجواء.

وأضاف: "التواجد في اتحاد الكرة بالنسبة لي غير مطروح حالياً".

أيمن يونس يعلق على شعار الزمالك الجديد

وفي سياق آخر، تحدث أيمن يونس عن الشعار الجديد لنادي الزمالك الذي يحمل لقب "أكبر قلعة رياضية في مصر". وخلال نفس البرنامج، أوضح يونس أن مثل هذه الشعارات تعتمد على وجهات نظر جماهير الأندية المختلفة. وقال: "لو سألت جمهور الزمالك عن أكبر قلعة رياضية في مصر، سيقولون الزمالك، وكذلك جماهير الأهلي ستقول نفس الشيء عن ناديهم، وكل الأندية الجماهيرية ستعطي أسبابها".

