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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أيمن يونس: حسام حسن يتعرض للاضطهاد.. ولا يصح أن يتجاهله اتحاد الكرة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن حديث حسام حسن عن الاضطهاد يترجم ما يشعر به، ولو شعر بشيء آخر لتحدث عنه، وأعتقد أن حسام حسن لا يشعر بالألفة والروح والمساندة النفسية.

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وأضاف أيمن يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن المساندات النفسية للمدرب هامة جدا للمدرب ومثله مثل اللاعب، وهو لا يشعر بها لذلك يتحدث، ولا يمكن تجاهله من جانب اتحاد الكرة، حتى لو كان الاتحاد سينهي مهمته بعد شهرين.

واختتم أيمن يونس: رغم فوز حسام حسن لا يجد من يدعمه أو يصفق له أو يدعمه نفسيا وهو سبب غضبه وخروجه بهذه التصريحات.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة


يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب موريتانيا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الشيخ ولد بيديا، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات بتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم بقيادة المدير الفني حسام حسن رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل حسم تأهله رسميًا لنهائيات أمم أفريقيا، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة من لقاء اليوم لحسم البطاقة.

على الجهة المقابلة يسعى المنتخب الموريتاني الرد اعتباره بعد الهزيمة على يد المنتخب المصري في مباراة الذهاب قبل أيام، حيث خسر بثنائية سجلها محمود حسن تريزيجية ومحمد صلاح.

 

 

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